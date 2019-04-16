"Рубин" победил "Сарыарку" в первом матче финала ВХЛ

"Рубин" обыграл "Сарыарку" в первом матче финальной серии ВХЛ (3:2 ОТ). Победная шайба на счету Антона Рехтина. Следующий матч пройдет в Тюмени 17 апреля.
Хоккей
ВХЛ
Финал
Первый матч
"Рубин" (Тюмень) - "Сарыарка" (Караганда) - 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)
Голы: Кравченко - 3 (Давыдов), 5:08 - 1:0. Ремов - 3 (Бутузов), 29:38 - 1:1. Кравченко - 4 (бол., Веревкин, Тунхузин), 39:29 - 2:1. Сиксна - 2 (бол., Зиазов), 51:36 - 2:2. Рехтин - 2 (Угольников), 83:40 - 3:2.
Вратари: Назаров - Рейзвих.
Судьи: Гофман, Тютнев.
16 апреля. Тюмень. Дворец спорта.
Счет в серии: 1-0 (3:2 ОТ).
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