В рамках регулярного чемпионата ВХЛ «Рубин» по буллитам одолел «Барс» (2:1 Б). «Хумо» переиграл «Тамбов» со счетом 3:2, а «Югра» была сильнее «Рязани» (3:1).

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«Рубин» (Тюмень) — «Барс» (Казань) — 2:1 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Мусин — 1 (бол., Адамчук), 9:10 — 0:1. Иванов — 2 (бол., Петриков, Зотов), 16:03 — 1:1.

Победный буллит: Бабенко.

Вратари: Назаров — Мифтахов.

Судьи: Шерер, Шмаков.

25 октября. Тюмень. Дворец спорта.

«Югра» (Ханты-Мансийск) — «Рязань» (Рязань) — 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Голы: Акмальдинов — 4 (Махановский), 10:12 — 1:0. Берлев — 3 (бол., Чусовитин, Пилипенко), 41:17 — 2:0. Чернов — 4 (Осипов, Моренец), 58:39 — 2:1. Пилипенко — 13 (п.в.), 59:37 — 3:1.

Вратари: Иванников — Денисов (59:05 — 59:37).

Судьи: Максимов, Черезов.

25 октября. Ханты-Мансийск. «Арена Югра».

«Хумо» (Ташкент) — «Тамбов» (Тамбов) — 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Голы: Дюкарев — 1 (Воронков, Назаревич), 2:44 — 0:1. Григоренко — 9 (Яценко, Ерохин), 11:41 — 1:1. Ворошило — 3 (бол., Пепеляев, Анисин), 30:52 — 2:1. Кузнецов — 1 (Шингареев, Басков), 36:03 — 2:2. Новожилов — 1 (Попов), 36:42 — 3:2.

Вратари: Смирягин — Богданов (58:09).

Судьи: Колонутов, Метальников.

25 октября. Ташкент. ЛД «Хумо Арена».