"Рубин" обыграл "Звезду" в пятом матче серии первого раунда Кубка Петрова

"Рубин" одержал победу над "Звездой" (2:0) в пятом матче серии первого раунда Кубка Петрова. Счет в серии: 3-2 в пользу команды из Тюмени.
В параллельной встрече "Нефтяник" в овертайме переиграл "Сарыарку" (2:1 ОТ) в пятом матче серии первого раунда турнира. Счет в серии стал 3-2 в пользу клуба из Альметьевска.
ВХЛ
1/4 финала
"Рубин" (Тюмень) – "Звезда" (Чехов) – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Чиглинцев – 1 (Фаст, Угольников), 19:45 – 1:0. Попов – 2 (Чиглинцев), 42:46 – 2:0.
Вратари: Назаров – Самойлов (59:14).
Судьи: Тютнев, Юдаков.
20 марта. Тюмень. Дворец спорта.
"Нефтяник" (Альметьевск) – "Сарыарка" (Караганда) – 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: С. Альшевский – 3 (бол., Мокин, Я. Альшевский), 31:06 – 1:0. Зиазов – 6 (бол., Ремов), 38:57 – 1:1. Каменев – 2 (Мокин, Насыбуллин), 112:04 – 2:1.
Вратари: Смирягин – Рейзвих.
Судьи: Демура, Шемякин.
20 марта. Альметьевск. ДС "Юбилейный".