"Рубин" обыграл "Звезду" в пятом матче серии первого раунда Кубка Петрова

"Рубин" одержал победу над "Звездой" (2:0) в пятом матче серии первого раунда Кубка Петрова. Счет в серии: 3-2 в пользу команды из Тюмени.

В параллельной встрече "Нефтяник" в овертайме переиграл "Сарыарку" (2:1 ОТ) в пятом матче серии первого раунда турнира. Счет в серии стал 3-2 в пользу клуба из Альметьевска.

ВХЛ

1/4 финала

"Рубин" (Тюмень) – "Звезда" (Чехов) – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Чиглинцев – 1 (Фаст, Угольников), 19:45 – 1:0. Попов – 2 (Чиглинцев), 42:46 – 2:0.

Вратари: Назаров – Самойлов (59:14).

Судьи: Тютнев, Юдаков.

20 марта. Тюмень. Дворец спорта.

"Нефтяник" (Альметьевск) – "Сарыарка" (Караганда) – 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: С. Альшевский – 3 (бол., Мокин, Я. Альшевский), 31:06 – 1:0. Зиазов – 6 (бол., Ремов), 38:57 – 1:1. Каменев – 2 (Мокин, Насыбуллин), 112:04 – 2:1.

Вратари: Смирягин – Рейзвих.

Судьи: Демура, Шемякин.

20 марта. Альметьевск. ДС "Юбилейный".

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