«Намерена обратиться к Бастрыкину». Мать погибшего хоккеиста Крутия не согласна с решением Следственного комитета Орска

Мать погибшего хоккеиста «Южного Урала» Павла Крутия Людмила прокомментировала решение Следственного комитета Орска не возбуждать уголовное дело о его гибели.

— Я хотела бы сказать, что дело не закрыто точно, я намерена идти дальше. С отказом Следственного комитета Орска и их «проверкой» категорически не согласна. Дело не закрыто, вернее будет сказать,что все еще и не начиналось. Я также намерена обратиться на личный прием в СК РФ к Бастрыкину. Подали жалобу в прокуратуру, — отметила мать игрока.

Напомним, что 23-летний форвард почувствовал себя плохо во время многокилометрового кросса. По дороге в больницу он впал в кому и скончался в реанимации. Предварительный диагноз — тромбоэмболия легочной артерии. (Алексей Шевченко)