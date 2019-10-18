«Молот-Прикамье» разгромил «Номад», «Рязань» уступила «Челмету» в серии буллитов
Состоялись очередные матчи регулярного матча ВХЛ. «Молот-Прикамье» разгромил «Номад» (7:1), «Рязань» уступила «Челмету» в серии буллитов (1:2 Б).
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«Сокол» (Красноярск) — «ЦСК ВВС» (Самара) — 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
Голы: Гловацкий — 3 (Цыганов, Коротков), 18:13 — 1:0. Свинцицкий — 6 (Семенов), 35:31 — 1:1. Журавлев — 1 (Игошев, Гловацкий), 40:04 — 2:1. Пузанов — 3 (бол., Колычев, Ахметзянов), 44:44 — 2:2. Ананьин — 1 (Свинцицкий, Гареев), 47:58 — 2:3.
Вратари: Киселев (58:54 — 59:03, 59:28) — Коротаев.
Судьи: Гордиенко, Заболотнев.
18 октября. Красноярск. МСЗК «Платинум Арена Красноярск».
«Молот-Прикамье» (Пермь) — «Номад» (Нур-Султан) — 7:1 (1:1, 3:0, 3:0)
Голы: Скабелка — 2, 3:43 — 0:1. Королев — 7 (Скатов, Земченко), 18:49 — 1:1. Королев — 8 (Маккаев, Скатов), 21:17 — 2:1. Чувиляев — 6 (бол., Воробьев, Прохоров), 27:14 — 3:1. Куваев — 2 (Белозеров, Колесников), 28:15 — 4:1. Прохоров — 2 (Воробьев, Чувиляев), 44:15 — 5:1. Скатов — 5 (Королев), 52:09 — 6:1. Калашников — 1, 59:47 — 7:1.
Вратари: Шугаев — Крамарь (Кудрявцев, 27:14).
Судьи: Закиров, Мальцев.
18 октября. Пермь. УДС Молот им. Лебедева.
«Ижсталь» (Ижевск) — «Сарыарка» (Караганда) — 3:2 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Яремчук — 1 (Маркус, Халиков), 9:06 — 1:0. С.А. Кузнецов — 2 (бол., Ремов), 27:19 — 1:1. Т. Манукян — 1 (бол., Кочуров, Ковалев), 35:28 — 2:1. Рейзвих — 1 (С.А. Кузнецов), 49:20 — 2:2.
Победный буллит: Яремчук.
Вратари: Костин — Рейзвих.
Судьи: Голышев, Степучев.
18 октября. Ижевск. Ледовый дворец «Ижсталь».
«Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — «Горняк» (Учалы) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Митякин — 3 (Мингалеев, Переляев), 26:16 — 0:1. Рассейкин — 1, 45:58 — 0:2.
Вратари: Доненко (59:17) — Гросс.
Судьи: Кочетов, Макашов.
18 октября. Нижний Новгород. ДС им. В.С. Коноваленко.
«Барс» (Казань) — «Южный Урал» (Орск) — 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
Голы: Пестушко — 6 (Лапин, Железнов), 3:03 — 1:0. Смолин — 3 (бол., Марзоев, Мурзин), 30:35 — 1:1. Марзоев — 5 (Хасаншин), 46:26 — 1:2. Мурзин — 1 (бол., Кондратьев), 48:37 — 1:3. Кондратьев — 5 (бол., Мурзин, Марзоев), 51:14 — 1:4.
Вратари: Голубев (Мифтахов, 48:37) — Кислицын.
Судьи: Чернышев, Шиханов.
18 октября. Казань. Дворец спорта.
«Дизель» (Пенза) — «Динамо» (Тверь) — 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)
Голы: Медведев — 6 (Подзиньш), 16:08 — 1:0. Ли — 8, 19:59 — 2:0. Иванов — 1 (бол., Орлов, Попов), 36:42 — 2:1. Мокшанцев — 3 (Мацейко, Медведев), 38:29 — 3:1. Макаров — 4 (Демин), 45:38 — 4:1. Панкратов — 1 (Кобелев, Пластинин), 48:33 — 4:2. Бельский — 1 (п.в., Гафиуллин), 59:03 — 5:2.
Вратари: Гафиуллин — Тяло (58:37 — 59:03).
Судьи: Андрианов, Зибинин.
18 октября. Пенза. СЗК «Дизель Арена».
«Рязань» (Рязань) — «Челмет» (Челябинск) — 1:2 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Кулиев — 4 (Лавриненко, Исаев), 19:13 — 0:1. Кудрин — 4 (бол., Шакиров, Горечишников), 52:58 — 1:1.
Победный буллит: Тарасов.
Вратари: Денисов — Мыльников.
Судьи: Петров, Сюрдяев.
18 октября. Рязань. ДС «Олимпийский».