«Хумо» победил «ОРДЖИ». Анисин забросил первую шайбу в ВХЛ

В рамках регулярного чемпионата ВХЛ «Хумо» принимал «ОРДЖИ». Хозяева одержали победу со счетом 5:2. Одну из шайб забросил нападающий Михаил Анисин, для которого этот гол стал первым в сезоне.

Хоккей

ВХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Новокузнецк) — «Южный Урал» (Орск) — 6:1 (2:0, 1:1, 3:0)

Голы: Зырянов — 2 (Чернов), 4:18 — 1:0. Зырянов — 3, 11:10 — 2:0. Бутузов — 5 (Шубин, А.А. Шевченко), 24:09 — 3:0. Марзоев — 8, 26:39 — 3:1. Зырянов — 4 (мен.), 40:46 — 4:1. Ердаков — 6 (бол., Кицын, Поляков), 46:08 — 5:1. Маслов — 4 (Скобелев, Кицын), 54:02 — 6:1.

Вратари: Литвинов — Мустафин.

Судьи: Ермолаев, Тютнев.

15 ноября. Новокузнецк. ДС кузнецких металлургов.

«Рубин» (Тюмень) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

Голы: Акмальдинов — 7 (Махановский, Фищенко), 0:14 — 0:1. Фаст — 3, 9:52 — 1:1. Попов — 2 (Давыдов), 22:42 — 2:1. Петриков — 4 (бол., Федотов, Рычагов), 26:19 — 3:1.

Вратари: Назаров — Волков (59:01).

Судьи: Кочетов, Самарин.

15 ноября. Тюмень. Дворец спорта.

«Хумо» (Ташкент) — ОРДЖИ (Пекин) — 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

Голы: Валуйский — 8 (бол., Ерохин), 6:43 — 1:0. Мережко — 1 (Валуйский), 7:25 — 2:0. Ши — 4 (Забабурин, Шин), 21:48 — 2:1. Анисин — 1 (Синявский), 27:07 — 3:1. Григоренко — 12 (мен., Воронин), 48:22 — 4:1. Хуан Пэн — 1 (Рыбницкий, Михасенок), 57:09 — 4:2. Воронин — 3 (п.в.), 57:27 — 5:2.

Вратари: Смирягин — Дан (54:56 — 57:27).

Судьи: Милованов, Шемякин.

15 ноября. Ташкент. ЛД «Хумо Арена».

«ЦСК ВВС» (Самара) — «Дизель» (Пенза) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Думбадзе — 8 (Андриянов, Володин), 27:48 — 0:1. Бельский — 3 (п.в.), 59:50 — 0:2.

Вратари: Коротаев (58:08 — 59:25, 59:34) — Борисов.

Судьи: Мальцев, Фролов.

15 ноября. Самара. ЛД «Кристалл».

«Химик» (Воскресенск) — «КРС-БСУ» (Пекин) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Карлин — 3 (бол., Губин, Злобин), 47:40 — 1:0.

Вратари: Сковронский — Мьюз (59:05).

Судьи: Мочалов, Тихомиров.

15 ноября. Воскресенск. ЛДС «Подмосковье».

«Тамбов» (Тамбов) — «Рязань» (Рязань) — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Мещеряков — 1 (Нарзяев, Смолев), 10:13 — 1:0. Шингареев — 7 (Игнатушкин, Басков), 14:55 — 2:0. Рахимуллин — 1 (бол., Жилов, Кузнецов), 41:30 — 3:0.

Вратари: Ахметов — Большаков.

Судьи: Зибинин, Шиханов.

15 ноября. Тамбов. ЛДС «Кристалл».

«Буран» (Воронеж) — «Барс» (Казань) — 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

Голы: Цуканов — 1 (бол., Михеев, Марушев), 9:45 — 0:1. Адамчук — 2 (бол., Воеводин), 11:23 — 0:2. Пестушко — 9, 21:16 — 0:3. Беляев — 1 (бол., Ковалев, Алешин), 43:36 — 1:3. Рыбаков — 2 (Шипилов), 44:14 — 2:3. Емец — 3 (Хапов, Абросимов), 47:29 — 2:4.

Вратари: Окоряк (59:36) — Голубев.

Судьи: Нестеров, Сюрдяев.

15 ноября. Воронеж. СК «Юбилейный».

«Звезда» (Чехов) — «Ценг Тоу» (Цзилинь) — 5:0 (3:0, 2:0, 0:0)

Голы: Филин — 5 (Мясищев, Луговяк), 0:30 — 1:0. Каницкий — 4 (Лобанов, Мокин), 10:09 — 2:0. Антипов — 6 (бол., Ибрагимов, Филин), 16:36 — 3:0. Антипов — 7 (Луговяк, Пешехонов), 25:21 — 4:0. Мокин — 2 (Лапин, Афонасьевский), 34:08 — 5:0.

Вратари: Самойлов (Скотников, 34:08) — Яковлев (Дорожко, 20:00).

Судьи: Демура, Цицаров.

15 ноября. Москва. ЛДС ЦСКА.

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — 1:5 (0:1, 1:4, 0:0)

Голы: Томилов — 2 (Полунин, Михайлов), 18:22 — 0:1. Шахворостов — 1 (Томилов), 21:29 — 0:2. Цветков — 2 (бол., Мартынов, Лукошин), 24:24 — 1:2. Беляев — 1 (Огиенко), 26:16 — 1:3. Стальнов — 1 (Берестенников), 30:40 — 1:4. Беляев — 2 (бол., Шахворостов), 39:56 — 1:5.

Вратари: Кудашев (Павлов, 30:40) — Доненко.

Судьи: Андрианов, Потапов.

15 ноября. Ростов-на-Дону. ЛК «Айс Арена».