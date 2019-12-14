«Химик» победил «Хумо», «Рубин» проиграл в овертайме тверскому «Динамо»

В матче регулярного чемпионата ВХЛ «Хумо» на своем льду уступил «Химику» со счетом 2:4. Еще в одном матче «Рубин» в овертайме приграл «Динамо» из Твери — 1:2.

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«Ценг Тоу» (Цзилинь) — «Металлург» (Новокузнецк) — 1:4 (0:0, 0:4, 1:0)

Голы: Ердаков — 13 (Поляков, Кицын), 23:40 — 0:1. Рубан — 2 (Лукин), 30:31 — 0:2. Дюрягин — 7 (бол., Локтев, Чернов), 32:32 — 0:3. Дюрягин — 8 (бол., Юксеев), 36:47 — 0:4. Васильев — 7 (Курдюков), 40:45 — 1:4.

Вратари: Дорожко (Яковлев, 40:00) — Литвинов.

Судьи: Комаров, Прокуратов.

14 декабря. Цзилинь. Jilin Tiyuguan.

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Южный Урал» (Орск) — 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

Голы: Мартынов — 8 (Родионов), 27:33 — 1:0. Родионов — 2 (Мякинин, Андреев), 32:45 — 2:0. Скворцов — 9 (бол., Мурзин, Хасаншин), 36:10 — 2:1. Лукошин — 1 (бол., Прохоров, Мартынов), 45:19 — 3:1. Мурзин — 5, 52:50 — 3:2. Мартынов — 9 (п.в., Басистый), 59:55 — 4:2.

Вратари: Кудашев — Корепанов (59:05 — 59:55).

Судьи: Парфенов, Цицаров.

14 декабря. Ростов-на-Дону. ЛК «Айс Арена».

«Хумо» (Ташкент) — «Химик» (Воскресенск) — 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

Голы: Соловьев — 9 (бол.), 2:54 — 0:1. Смирнов — 4 (Круженков, Коренев), 17:06 — 0:2. Ворошило — 8 (Здунов, Синявский), 17:59 — 1:2. Круженков — 5 (Смирнов), 27:02 — 1:3. Здунов — 10 (мен.), 32:00 — 2:3. Злобин — 4 (п.в., Сковронский, Губин), 58:41 — 2:4.

Вратари: Смирягин (58:06 — 58:41, 59:10) — Сковронский.

Судьи: Гофман, Мальцев.

14 декабря. Ташкент. ЛД «Хумо Арена».

«Динамо» (Тверь) — «Рубин» (Тюмень) — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Кравченко — 5 (Петриков, Горбунов), 24:24 — 0:1. О. Зайцев — 3 (Прибыльский), 27:32 — 1:1. Шипов — 8, 60:48 — 2:1.

Вратари: Кузнецов — Назаров.

Судьи: Кочетов, Тихомиров.

14 декабря. Тверь. СК «Юбилейный».

«Тамбов» (Тамбов) — «Зауралье» (Курган) — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Зюзякин — 2 (Панков, Жилов), 47:04 — 1:0. Авраменко — 6 (бол., Шиафотдинов, Янчевский), 50:08 — 1:1. Авраменко — 7 (Шиафотдинов, Янчевский), 61:52 — 1:2.

Вратари: Ложкин — Устинский.

Судьи: Голышев, Кеслер.

14 декабря. Тамбов. ЛДС «Кристалл».

«СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 5:3 (2:2, 2:1, 1:0)

Голы: Мироманов — 6 (Огирчук, Петьков), 4:50 — 1:0. Арсенюк — 10 (Чуркин), 5:05 — 1:1. Глотов — 10 (Овечкин, Конозов), 16:52 — 2:1. Борисенков — 7 (Арсенюк, Кулиев), 17:28 — 2:2. Кузнецов — 3, 27:45 — 2:3. Мироманов — 7 (Ар. Николаев, Ибрагимов), 32:55 — 3:3. Глотов — 11 (Ибрагимов, Александров), 39:16 — 4:3. Конозов — 7 (Курбатов, Тихонов), 49:07 — 5:3.

Вратари: Мельничук — Волков (59:09).

Судьи: Кислов, Спирин.

14 декабря. Санкт-Петербург. СК «Хоккейный Город».