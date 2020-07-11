Что сказали на собрании «Южного Урала» про смерть хоккеиста Крутия. Инсайды Шевченко

Корреспонденту «СЭ» Алексею Шевченко стали известны подробности собрания, которое прошло сегодня в клубе ВХЛ «Южный Урал» по поводу смерти хоккеиста команды Павла Крутия.

Напомним, что вчера ему стало плохо во время тренировки, после чего он впал в кому и скончался. Причина — тромбоэмболия легочной артерии. Тренировочный процесс в «Южном Урале» был приостановлен, а на собрании руководство высказало следующие тезисы хоккеистам:

— Не болтайте лишнего.

— Если кого-то что-то не устраивает — валите.

— Вы должны быть слаженным коллективом.

— В случае с Крутием виноват он сам — употреблял табак.

Отметим, что на данный момент ни гендиректор уральского клуба Олег Пивунов, ни главный тренер Евгений Зиновьев не планируют подавать в отставку из-за случившегося. (Алексей Шевченко)