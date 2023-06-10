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Познакомился с девушкой в баре и увез в гараж. Пара задохнулась в заведенной машине

Владимир Мочалкин
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Хоккеист Вячеслав Солодухин.
Вячеслав Солодухин.
Жизнь, карьера и трагическая гибель Вячеслава Солодухина.

Вячеслав Солодухин по праву навсегда останется одним из самых величайших хоккеистов СКА из Санкт-Петербурга. Хотя бы по той причине, что нападающий был верен своей родной команде до самого конца, отказавшись переходить в ЦСКА на пике карьеры, даже когда потерял место в составе родного клуба. Кроме того, Вячеслав является серебряным призером чемпионатов мира и Европы, а также участником легендарной Суперсерии-1972 «СССР — Канада».

В декабре 1979 года жизнь Вячеслава Солодухина неожиданно оборвалась в 29 лет из-за трагической случайности, когда его нашли мертвым в собственном автомобиле. Ниже — история одного из самых преданных игроков отечественного хоккея.

Братья Солодухины штурмуют Ленинград

Вячеслав и его старший брат Сергей влюбились в хоккей с самого детства. Их отец работал на Ленинградском тепличном-парниковом комбинате, по соседству с которым находился мясокомбинат. У «Ленмясокомбината» была собственная хоккейная коробка и даже своя команда, в которой братья и начали свой путь в большом хоккее. Именно там на них обратил внимание наставник СКА Николай Пучков, пригласивший Солодухиных в главную команду Ленинграда. Несмотря на то что Вячеслав отличался габаритами и играл на позиции защитника, Пучков принял решение сменить позицию своего подопечного и перевести того на место центрфорварда. Это решение навсегда изменило карьеру Вячеслава, дебютировавшего за СКА в 17 лет, присоединившись к старшему брату, который готовился уже ко второму сезону в профессионалах.

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Братья Солодухины стали главной движущей силой ленинградской команды, и именно они сыграли важную роль в подъеме хоккея Северной столицы. В начале 1970-х годов братья помогли СКА завоевать два Кубка Шпенглера, бронзу чемпионата СССР, а также выйти в финал Кубка СССР, по дороге к которому ленинградцы одолели ЦСКА. Великий тренер московских армейцев Анатолий Тарасов был настолько восторжен игрой братьев, что пригласил обоих играть в Москву, однако Солодухины ему отказали и приняли решение остаться в родной команде. По существующей легенде, отказ именитому тренеру закрыл Вячеславу и Сергею дорогу в сборную СССР, пока ей руководил Тарасов. Это не помешало братьям пошуметь на международной арене на юниорских соревнованиях — в течение нескольких лет Солодухины выиграли золотые и серебряные медали молодежного чемпионата Европы.

Фото Федор Алексеев

Чемпионат мира и Суперсерия-1972

Сменивший Анатолия Тарасова на посту рулевого советской сборной Всеволод Бобров вызвал Вячеслава в команду на свой первый же сбор, а позднее включил его в окончательный состав сборной для поездки на чемпионат мира 1972 года в Чехословакию. В Праге Солодухин стал одним из главных игроков советской команды, в восьми матчах набрав 7 очков. Воодушевленная игра защитника помогла ему не только достойно представить родной Ленинград на мировой арене, но и завоевать для своей сборной серебряные медали чемпионатов мира и Европы.

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Впереди Солодухина ждал еще один вызов — Бобров включил нападающего в состав советской сборной для участия в Суперсерии-1972 против лучших профессионалов Канады. Несмотря на то что Солодухин сыграл в той серии лишь в одном матче, участие в таком событии — это невероятное достижение и мечта любого советского хоккеиста. Тот матч в Виннипеге, закончившийся со счетом 4:4, стал для Вячеслава последним в свитере сборной СССР.

Лучше закончу карьеру, чем буду играть за чужую команду

Несмотря на то что после Суперсерии-1972 Вячеслав в сборной больше не играл, в СКА он оставался главной звездой, забрасывая больше 15 шайб каждый сезон. Со временем Солодухин стал настоящим ветераном армейцев — его уважали болельщики и партнеры по команде, а также очень любили молодые новички СКА, так как Вячеслав обожал помогать и молодым хоккеистам. Среди его протеже, к примеру, были Николай Дроздецкий и Алексей Касатонов.

Фото Федор Алексеев

Все поменялось с приходом в СКА тренера-дебютанта Игоря Ромишевского, сменившего Пучкова. Новый тренер ленинградской команды хотел построить новую молодую команду и Солодухина он в ней не видел, отправив того во вторую команду СКА. Любой другой хоккеист в такой момент мог бы показать свое эго и уйти в клуб-конкурент, но только не Вячеслав. Он был слишком предан своей родной команде. Предан настолько, что во второй раз в карьере отказался переходить в ЦСКА. «Я лучше закончу карьеру, нежели буду играть за чужую команду. Не могу представить себя, играющего не в форме СКА», — вот так Солодухин отвечал друзьям на слухи о переходе. Примечательно, что Вячеславу не хватило лишь одного матча, чтобы сыграть за родной клуб 400 встреч.

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В один из своих выходных ленинградские армейцы отдыхали в местном баре. Выпивали все, кроме Солодухина, который не был любителем спиртного. Страсть Вячеслава была в другом — это красивые женщины. В роковую ночь 10 декабря 1979 года хоккеист познакомился с девушкой и уехал вместе с ней на своем авто. Не зная, куда везти свою новую знакомую, так как на улице была холодная зима, Солодухин решил заехать в гараж и, чтобы не замерзнуть, оставил машину заведенной. Эта фатальная ошибка стоила жизни обоим — надышавшись угарным газом, пара задохнулась. Многие были уверены, что, если бы не та ошибка, Солодухин обязательно бы сыграл свой юбилейный матч за СКА — он был добрым и коммуникабельным человеком и со временем обязательно бы нашел общий язык с новым тренером. Однако судьба распорядилась иначе...

Вячеслав Солодухин
Хоккей
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Анатолий Тарасов
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