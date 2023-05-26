«Пил прямо из горла, в холодильнике одна водка». Как чемпион Олимпиады умер от алкоголя в 22 года

Тяжелая судьба талантливого Виктора Блинова.

Виктора Блинова по праву называли одним из самых талантливых защитников за всю историю советского хоккея. Ворвавшись в профессиональный хоккей в возрасте 16 лет, к 22 годам Блинов уже мог похвастаться коллекцией золотых медалей Олимпиады, а также чемпионатов СССР, мира и Европы, причем все международные награды были добыты им в течении всего лишь одного сезона в 1968 году — это был год смерти хоккеиста.

По мнению тех, кто наблюдал за игрой Блинова, хоккеист был настоящим «единорогом» — так в профессиональном спорте принято называть не по годам одаренных спортсменов, которые во всем превосходят своих партнеров и визави. Главным оружием Блинова был его сумасшедший по силе бросок, который наводил страх не только на советских голкиперов, но и на вратарей со всего мира. У Виктора было все, чтобы стать величайшим защитником в истории хоккея, но парня сгубила роковая привычка — у Блинова была сильная алкогольная зависимость. Это отмечали все — от партнеров по «Спартаку» и сборной, до великого тренера советской команды Анатолия Тарасова. Из-за нездорового пристрастия к алкоголю жизнь Виктора Блинова оборвалась на 23-м году жизни — во время тренировки столичного «Спартака». Защитник упал на площадку и больше так и не поднялся...

Фото spartak.ru

Самая страшная пушка отечественного хоккея

Виктор дебютировал за родной омский «Спартак» в возрасте 16 лет. И если для многих это и звучит неожиданностью, то в то время в правильности решения не сомневался никто — Блинов с самого раннего возраста отличался физическими данными, идеальным катанием и невероятно сильным броском. Поэтому никого не удивило, когда в 18 лет парень перешел в московский «Спартак». В состав красно-белых Блинова смог сосватать его детский тренер Владимир Кукушкин, который был знаком с главным тренером «Спартака» Всеволодом Бобровым. В столичной команде сразу же отметили уникальные навыки Блинова, на льду он был защитником с душой форварда. Сейчас универсальные защитники — это обычное дело в хоккее, но в 1960-х годах такой игрок обороны был на вес золота.

Виктор принял непосредственное участие в завоевании золота чемпионата СССР в сезоне-1966/67, забросив 17 шайб, что является уникальным достижением для советского защитника. Хоккейные эксперты в один голос твердят, что тот сезон «Спартак» выиграл безоговорочно и именно благодаря присутствию в их составе защитника с таким сумасшедшим щелчком. О броске Виктора Блинова до сих пор ходят легенды. «Самое неприятное, что я испытывал в хоккее — это тренировки «Спартака», на которых Виктор Блинов отрабатывал свой бросок. Шайба, пущенная им, пробивала даже щитки, а я выл от боли», — так бросок Блинова вспоминал легендарный вратарь «Спартака» и сборной СССР Виктор Зингер.

Фото hawk.ru

В Европе не видели такого сильного броска

Несмотря на то что к 1968 году Виктор уже зарекомендовал себя как один из сильнейших защитников страны, конкуренция в сборной СССР была настолько высока, что поездка на Олимпиаду в Гренобль не была гарантирована практически никому. Прямо перед оглашением состава Анатолий Тарасов принял решение внести в итоговую заявку омского единорога и, как легендарный тренер заявит позднее, это было одно из лучших решений в его карьере.

Тарасов не прогадал — несмотря на то что Виктор был младше всех остальных защитников нашей сборной в среднем на пять лет, на Олимпиаде он стал самым результативным игроком обороны команды, забросив 4 шайбы и отдав 2 передачи. Олимпиада в Гренобле — последние Игры, в ходе которых также определялись чемпионы мира и Европы по хоккею. Несмотря на то что это был единственный большой международный турнир в карьере Блинова, победа в нем принесла ему сразу три главные мировые спортивные награды. Также хочется отметить, что Блинов стал легендой Олимпийских игр еще до того, как он поднялся на золотой пьедестал. Дело в том, что тренировки Блинова уже давно стали чем-то мифическим. По словам его партнеров, бросок защитника был настолько сильным, что он мог запустить шайбу от своих ворот и она могла долететь до табло на противоположной стороне арены. Согласно легенде, на своей первой тренировке в Гренобле Блинов проделал точно такой же трюк, приведя журналистов и хоккеистов других команд в состояние шока — в Европе еще не видели такого сильного броска.

«Втайне от Тараса литр коньяка засадил!»

Легенды «Спартака», вспоминая о своем друге и товарище, в унисон твердят, что Блинову не хватало профессионализма в поведении за пределами льда. Об этом заявлял даже великий Анатолий Тарасов. Николай Карпов, тренер Блинова в «Спартаке», вспоминает, что Тарасов старался уберечь своего игрока от пагубной привычки как только мог, но все было безрезультатно: «Была Олимпиада, сборная играет неважно, а у Вити вообще ничего не клеится. Потому что он перестал пить! Тарасов ему каждый день объяснял про силу воли. Но накануне матча со шведами он не выдержал, втайне от Тараса литр коньяка засадил! Вышел на матч — одну забил, две отдал, обыграли шведов 3:2. Тарасов устроил собрание и говорит — вот, Витя, подрежимил и совсем иначе заиграл».

Фото goldenpuck.ru

Проблема Блинова была в том, что алкоголь в его организме осваивался тяжелее и из-за этого хоккеист не понимал, когда нужно остановиться. По мнению знаменитого тренера Леонида Киселева, легенды омского хоккея, который лично знал Блинова, проблемы Виктора с алкоголем пришли из-за его физических данных и пристрастия к бутылке с самого детства: «Обычному человеку, чтобы почувствовать признаки опьянения, достаточно выпить, допустим, сто граммов. А Блинову для этого же требовалось чуть ли не пол-литра. У него была невосприимчивость организма к алкоголю. Если бы он пил в компании, как все, то оставался бы трезвым, но за столом ему хотелось быть наравне со всеми, поэтому алкоголь он принимал в слоновьих дозах. Он пристрастился к нему с детства, отец работал сапожником возле стадиона «Динамо» и ежедневно первую же заработанную трешку он вручал сыну и посылал того за бутылкой. Отсюда все это у Вити и пошло».

Летом 1968 года Виктор вернулся в расположение «Спартака» из отпуска и отказался проходить полную диспансеризацию. По слухам, он сбежал из кабинета ЭКГ, так как до этого уже перенес один инфаркт. 9 июля «Спартак» занимался на тренажерах, а затем игроки перешли на баскетбол. В один момент Блинов потерял сознание и рухнул на площадку. Прибывшие врачи не успели спасти защитника. Возглавивший в тот год красно-белых Николай Карпов вспоминает, что он запретил Блинову тренироваться в тот день: «Говорил Блинова не подпускать к тренировкам, особенно в штанге. Даже врача предупредил, что ему нельзя тренироваться, пока не пройдет диспансеризацию. Он пил — будь здоров, невозможно даже представить. Он столько принимал, прямо из горла, холодильник у него всегда был пустой, только одна ледяная водка».

Вот так бесславно оборвалась жизнь и карьера уникального спортсмена, которому пророчили стать величайшим защитником за всю историю мирового хоккея...