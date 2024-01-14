Владислав Третьяк: биография легенды советского хоккея
Владислав Третьяк
Дата рождения: 25 апреля 1952 года.
Место рождения: Москва.
Вид спорта: хоккей.
Амплуа: вратарь.
Детство и юность
Владислав Третьяк воспитывался в спортивной семье. Его мать Вера преподавала физкультуру, выступала за женскую команду по хоккею с мячом. Отец Александр Третьяк был военным летчиком. У Владислава есть старший брат Валерий, который занимался плаванием. Третьяк-младший решил пойти по его стопам, правда, выбрал прыжки в воду. Помимо этого посещал акробатику и гимнастику. Также в семье была традиция — каждое воскресенье все ходили на каток.
Стать профессиональным хоккеистом Третьяк решил только в 11 лет, когда начал заниматься в ДЮСШ ЦСКА. На просмотре тренеры отметили его технику катания спиной вперед. Из всех кандидатов оставили только четверых, в их число входил и Владислав. Он пробовал играть на позиции нападающего, однако это ему не очень нравилось. Одной из причин стало то, что хоккейная экипировка доставалась не всем полевым игрокам, в начале 1960-х она была в дефиците. А вот для голкипера она была, и как раз в команде эта позиция была вакантной. К слову, отец хоккеиста не одобрял эти занятия. Даже смеялся над ним, называя его дворником с метлой. Но мальчик не бросил свое увлечение.
Игровая карьера Владислава Третьяка
В 1967 году он начал выделяться среди сверстников и привлек внимание Анатолия Тарасова, тренера команды мастеров ЦСКА. По его приглашению Владислав посещал тренировки основной команды, при этом продолжал играть в юношеской (до 17 лет) и молодежной (до 19 лет). Талант, работа на тренировках и постоянная игровая практика позволили ему пробиться и закрепиться в основе армейцев.
Свой первый матч за ЦСКА Третьяк провел в 1969 году против московского «Спартака». В воротах сборной СССР дебютировал 3 декабря этого же года, в этой игре на турнире за приз газеты «Известия» советская команда победила Финляндию (5:1).
В 1970 году молодого вратаря включили в состав главной команды страны на чемпионат мира, где он впервые выиграл золото (всего — 10 титулов). Со следующего сезона Третьяк закрепился в статусе основного вратаря национальной сборной, в 1972 году вместе с ней стал олимпийским чемпионом. Голкипер принял участие в четырех олимпийских турнирах, еще на двух завоевал золото Игр (1976, 1984).
В 1976 и 1984 годах Третьяк удостоился права нести флаг страны на церемонии открытия Олимпийских игр. Он участвовал в Суперсериях между СССР и Канадой в 1972, 1974 и 1976 годах. Стартовый матч Суперсерии-72 Владислав Александрович называет одним из лучших за всю свою карьеру.
В 32 года Третьяк принял неожиданное для всех решение — завершить карьеру профессионального спортсмена. «Чтобы тренироваться до седьмого пота, каждое утро идти на зарядку, надо что-то внутри иметь. Мотивацию! Ну какая у меня мотивация? Четыре Олимпиады прошел! На двух знамя нес. Орден Ленина имел в 26 лет. У какого хоккеиста такое было? С одной стороны, жаль, что не поиграл в НХЛ. А с другой — может, и к лучшему. По крайней мере, здоровье сохранил. Меня бы там не щадили», — говорил Третьяк в интервью «СЭ» для знаменитой рубрики «Разговор по пятницам».
Тренерская карьера Владислава Третьяка
В 1990-х Третьяк пробовал себя в качестве тренера вратарей. Первым клубом, с которым он начал сотрудничать, был «Чикаго». Российский специалист работал с Эдом Белфором, благодаря чему вратарь дважды взял награду «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю НХЛ.
Третьяк работал в тренерском штабе олимпийской сборной России в 1998 и 2002 году. Национальная команда взяла серебро в Нагано и бронзу в Солт-Лейк-Сити. Третьяк также помогал сборной на Кубке мира в 2004 году.
Командные достижения Владислава Третьяка
- Олимпийский чемпион (1972, 1976, 1984)
- Серебряный призер Олимпийских игр (1980)
- Чемпион мира (1970, 1971, 1973-1975, 1978, 1979, 1981-1983)
- Серебряный призер чемпионата мира (1972, 1976)
- Бронзовый призер чемпионата мира (1977)
- Чемпион Европы (1970, 1973-1975, 1978, 1979, 1981-1983)
- Серебряный призер чемпионата Европы (1971, 1972, 1976)
- Бронзовый призер чемпионата Европы (1977)
- Обладатель Кубка Канады (1981)
- Обладатель Кубка Вызова (1979)
- Чемпион СССР (1970-1973, 1975, 1977-1984)
- Серебряный призер чемпионатов СССР (1974, 1976)
- Обладатель Кубка СССР (1969, 1973)
Личные достижения Владислава Третьяка
- Лучший вратарь чемпионата мира (1974, 1979, 1981, 1983)
- Лучший хоккеист Европы (1981, 1982, 1983)
- Лучший хоккеист СССР (1974, 1975, 1976, 1981, 1983)
В 1989 году Третьяк вошел в Зал хоккейной славы в Торонто, а в 1997-м — в Зал славы ИИХФ. Признан лучшим хоккеистом XX века по версии ИИХФ.
Доход и недвижимость Владислава Третьяка
Согласно публикациям на официальном сайте Госдумы за 2020 год (Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.) и 2021 год (Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.), Третьяк владел несколькими квартирами и земельными участками в России и Латвии, а его ежегодный доход превысил 20 миллионов рублей.
Своим самым любимым приобретением хоккеист называл дачу в Загорянке, владельцем которой стал почти полвека назад. Раньше здесь жили поэт Муса Джалиль, актеры Юрий Никулин и Олег Анофриев, комментатор Николай Озеров и многие другие советские знаменитости. Несколько лет назад на этом участке Третьяк возвел новый двухэтажный дом.
Личная жизнь Владислава Третьяка
Третьяк женат. С супругой Татьяной их познакомила подруга его матери. Правда, сперва хоккеист отказался идти на встречу, в планах было выступление на Олимпийских играх в Саппоро в 1972 году. Вернувшись домой с золотой медалью, он узнал, что девушка собирается замуж. Меньше чем через неделю он сделал ей предложение, но получил отказ. Однако родители настояли на скорой свадьбе, семья девушки была в восторге от статусного спортсмена. Ради торжества тренерский штаб сборной СССР даже разрешил отпраздновать бракосочетание за полторы недели до Суперсерии-72.
В семье родилось двое детей: сын Дмитрий и дочь Ирина. Наследники не пошли по стопам звездного отца, а выбрали другие профессии. Сын стал стоматологом, дочь — юристом. Зато внук Третьяка Максим стал вратарем. Сейчас он выступает за ХК «Сочи». «Он молодчина, не падает духом. Говорю ему: «Терпи! Старайся! На тренировках расслабляться нельзя! Рано или поздно придет твой час — и нужно быть готовым на сто процентов», — говорил Третьяк «СЭ».
Общественная деятельность Владислава Третьяка
После завершения игровой карьеры несколько лет работал в структуре ЦСКА: сначала сотрудником международного отдела, затем — заместителем начальника отдела спортивных игр.
В 1980-х избран депутатом Моссовета. В 1990-х годах был сотрудником машиностроительной компании"Bombardier из Канады. После этого открыл фонд «Международная спортивная академия Владислава Третьяка».
В 2000-м вошел в Президентский Совет по физической культуре и спорту. С 2003 года является депутатом Государственной думы от партии «Единая Россия». В 2010 году стал членом Патриаршего совета РПЦ по культуре. Весной 2006 года был избран на пост президента Федерации хоккея России и с тех пор работает на этой должности. Удостоился чести зажечь олимпийский огонь на церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи.