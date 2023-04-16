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Ротенберг: «Не мог мечтать, что меня назначат главным тренером сборной»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Роман Ротенберг.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал информацию, что возглавит команду «Россия 25», которая проведет в мае турне, в рамках которого сыграет со сборными Белоруссии и Казахстана.

— Будучи маленьким мальчиком, я не мог мечтать о том, что меня назначат главным тренером сборной России. Это эмоциональный момент для меня, — отметил Ротенберг.

Федерация хоккея России (ФХР) объявила о назначении Ротенберга главным тренером команды «Россия 25» в воскресенье, 16 апреля. Команда начнет подготовку к майскому турне 23 апреля в Новогороске.

Хоккей
Сборная России по хоккею
Роман Ротенберг
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