Вайсфельд отреагировал на возможный уход Жамнова с поста тренера сборной России

Известный хоккейный специалист Леонид Вайсфельд высказался о возможном отсутствии постоянного тренера у сборной России по хоккею.

«В ФХР знают расписание сборной. Наверное, у них есть соображения на этот счет. Существуют разные варианты. Канадцы за неделю собираются и едут на ЧМ. Календарь не насыщенный, и сборной нужно понимать, к чему готовиться. Возможна и схема, при которой к каждому отдельному турниру будет новый тренер.

У нас вполне может заработать такая схема. Собрались на Кубок Первого канала сыграть три игры, потом полгода не играют. Из-за трех игр брать тренера в штат? Что он будет делать остальные 360 дней? Мне кажется — это как раз рабочая схема. Но какие соображения у ФХР — я не знаю», — сказал Вайсфельд Metaratings.ru.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что главный тренер национальной команды Алексей Жамнов 31 мая может покинуть свой пост.