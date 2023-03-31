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Крикунов — об уходе Жамнова из сборной России: «У нас много тренеров, можно всех просмотреть»

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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов высказался о возможном отсутствии постоянного тренера у национальной сборной по хоккею.

«Может быть это и правильно. Сборная не играет. А что там делать тренеру, если нет поля деятельности. Отвечать не за что, команда нигде не играет.

Как раз в такое время могут попробовать всех тренеров. Дать поработать одному, второму, третьему. У нас много тренеров, можно всех просмотреть", — приводит слова Крикунова Metaratings.ru.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что главный тренер национальной команды Алексей Жамнов 31 мая может покинуть свой пост.

Хоккей
Сборная России по хоккею
Алексей Жамнов
Владимир Крикунов
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Вайсфельд отреагировал на возможный уход Жамнова с поста тренера сборной России
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