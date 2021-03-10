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В Москве скончался бывший хоккеист и тренер Игорь Хацей. Ему было 48 лет

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Как стало известно «СЭ», на 49-м году жизни скончался хоккеист Игорь Хацей. Воспитанник челябинского хоккея за время карьеры выступал за «Трактор», «Авангард», «Мечел», «Спартак» и «Амур», после ее окончания работал тренером.

По нашим данным, Хацей потерял сознание и не пришел в себя во время тренировки любителей в ледовом дворце на улице Талалихина.

Игорь — брат известного хоккеиста и менеджера Евгения Хацея.

(Алексей Шевченко)

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