В Москве скончался бывший хоккеист и тренер Игорь Хацей. Ему было 48 лет
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Как стало известно «СЭ», на 49-м году жизни скончался хоккеист Игорь Хацей. Воспитанник челябинского хоккея за время карьеры выступал за «Трактор», «Авангард», «Мечел», «Спартак» и «Амур», после ее окончания работал тренером.
По нашим данным, Хацей потерял сознание и не пришел в себя во время тренировки любителей в ледовом дворце на улице Талалихина.
Игорь — брат известного хоккеиста и менеджера Евгения Хацея.
(Алексей Шевченко)
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