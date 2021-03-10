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Новости   //    Хоккей   //    Россия

«Спартак» подтвердил смерть бывшего игрока клуба Хацея

13:27
Игорь Хацей. Фото Twitter
Игорь Хацей. Фото Twitter
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«Спартак» на странице академии клуба в Twitter 10 марта подтвердил информацию «СЭ» о смерти бывшего хоккеиста и тренера молодежных команд красно-белых Игоря Хацея.

Воспитанник челябинского хоккея за время карьеры выступал за «Трактор», «Авангард», «Мечел», «Спартак» и «Амур», после ее окончания работал тренером.

По информации «СЭ», 48-летний Хацей потерял сознание и не пришел в себя во время тренировки любителей в ледовом дворце на улице Талалихина.

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