«Спартак» подтвердил смерть бывшего игрока клуба Хацея

«Спартак» на странице академии клуба в Twitter 10 марта подтвердил информацию «СЭ» о смерти бывшего хоккеиста и тренера молодежных команд красно-белых Игоря Хацея.

Воспитанник челябинского хоккея за время карьеры выступал за «Трактор», «Авангард», «Мечел», «Спартак» и «Амур», после ее окончания работал тренером.

По информации «СЭ», 48-летний Хацей потерял сознание и не пришел в себя во время тренировки любителей в ледовом дворце на улице Талалихина.