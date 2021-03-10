«Спартак» подтвердил смерть бывшего игрока клуба Хацея
«Спартак» на странице академии клуба в Twitter 10 марта подтвердил информацию «СЭ» о смерти бывшего хоккеиста и тренера молодежных команд красно-белых Игоря Хацея.
Воспитанник челябинского хоккея за время карьеры выступал за «Трактор», «Авангард», «Мечел», «Спартак» и «Амур», после ее окончания работал тренером.
По информации «СЭ», 48-летний Хацей потерял сознание и не пришел в себя во время тренировки любителей в ледовом дворце на улице Талалихина.
Сегодня ночью пришла печальная новость — на 49-ом году жизни не стало Игоря Хацея. С 2007 по 2015 год Игорь Владимирович работал в @academy_spartak, а в сезоне 2002/03 играл за @spartak_hc в Суперлиге. Cкорбим и приносим свои соболезнования родным и близким Игоря Владимировича. pic.twitter.com/V7sQrbxxVD— Академия «Спартак» (@academy_spartak) March 10, 2021
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