10-летние хоккеисты устроили массовую драку во время матча. Видео

Массовая драка произошла между юными хоккеистами 2011 года рождения из команд «Южный Урал» и «Сарматы», информирует ural56.ru. Видео инцидента, который произошел во время первенства Оренбургской области в поселке Пригородный, появилось в Instagram.

Ролик с дракой выложил один из родителей игроков, подписав его так: «Стенка на стенку».

Драка началась после того, как один из хоккеистов нарушил правила.

Спустя несколько секунд к хоккеистам подбежали тренеры и судья, чтобы разнять спортсменов.