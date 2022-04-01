Третьяк рассказал о единственной драке в своей карьере

Лучший вратарь ХХ века Владислав Третьяк признался, что однажды ему тоже пришлось драться на льду.

«1971 год. Играли со сборной США, из-за удалений остались втроем. Американцев пятеро. Двое прямо у моих ворот начали лупить нашего защитника, — рассказал Третьяк. — Ну я и врезал одному клюшкой по спине. Потом понял — каждый должен заниматься своим делом. Опять же — всё как с предматчевыми разговорами. Полевой подерется — и на скамеечке посидит, остынет. У меня такой возможности нет, надо дальше шайбы ловить. А если ввязываешься в драку — моментально теряешь концентрацию».