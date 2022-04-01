Третьяк назвал самых неудобных форвардов в своей карьере

Лучший вратарь ХХ века Владислав Третьяк рассказал о нападающих, которые доставляли ему больше всего хлопот.

— Кто для вас самый неудобный нападающий?

— Мальцев. Как-то в одном матче четыре мне закинул! То же самое удалось Анисину, когда за «Крылья» играл. Да в каждой команде тогда был выдающийся хоккеист, которому вратари уделяли повышенное внимание. Подстраивались, изучали, как и откуда бросает. Мне в этом плане было чуть проще, поскольку со многими пересекался в сборной и по тренировкам знал, кто на что способен.