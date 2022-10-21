Третьяк открыл новый каток в Грозном

Президент ФХР Владислав Третьяк посетил торжественное открытие ледового катка в Грозном.

«Спорт объединяет людей, через спорт мы воспитываем патриотов, дисциплинированных и здоровых граждан. Благодарю руководство и жителей региона за вклад в создание хоккейной инфраструктуры, за стремление развивать хоккей. Надеюсь, наш любимый вид спорта приживется в Грозном, и его популярность будет расти. Когда созданы условия для занятий хоккеем, появляются сильные игроки. Надеемся, что на новой арене свои первые шаги сделают будущие звезды», — приводит слова Третьяка официальный сайт ФХР.

Ледовый каток открылся на базе Нефтяного государственного университета. Также Третьяк подарил свитер сборной СССР со своим игровым номером и автографами легенд хоккея.