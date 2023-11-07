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Титов — о «Кубке Будущего»: «Без таких турниров на данный момент не обойтись»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер сборной России U-18 Александр Титов поделился мнением о турнире «Кубок Будущего».

«Без таких турниров на данный момент не обойтись. Пока неизвестно, когда мы вернемся к международным соревнованиям. Для ребят играть против белорусов и казахов — важный опыт. Никакой дополнительной мотивации искать не требуется: ребята надевают майку сборной — этим все сказано. Ребята должны на этом расти и понимать происходящее. Здесь собраны все лучшие, кроме тех, кто травмирован и задействован в КХЛ», — приводит слова Титова RT.

Ранее сборная России U-18 в финале турнира обыграла национальную команду U-20 со счетом 2:1.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1227220-titov-hokkei-trener-kubok-buduschego
Александр Титов
Молодежная сборная России по хоккею
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