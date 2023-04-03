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3 апреля, 23:56

Тардиф заявил, что ИИХФ не сможет препятствовать возможному проведению НХЛ серии матчей с Россией

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Глава ИИХФ Люк Тардиф в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможной организации Федерацией хоккея Канады и НХЛ серии матчей против сборной России.

«Я впервые об этом слышу. Может ли ИИХФ препятствовать проведению данного турнира? Если это только игроки НХЛ, а серия матчей будет организована НХЛ и ассоциацией игроков НХЛ, то это вне компетенции ИИХФ», — сказал Тардиф «СЭ».

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта организация продлила отстранение на сезон-2023/24.

Люк Тардиф
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