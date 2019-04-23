Стала известна заявка олимпийской сборной России на турнир в Санкт-Петербурге

Тренерский штаб олимпийской сборной России (ближайший резерв национальной) определился с заявкой на международный турнир в Санкт-Петербурге, который пройдет с 26 по 28 апреля, информирует официальный сайт ФХР.
Российская сборная проведет три матча: против Сербии, Норвегии и сборной Северо-Западного Федерального округа.
Список вызванных игроков выглядит следующим образом:
вратари – Артем Загидуллин ("Металлург" Мг), Никита Серебряков ("Адмирал"), Даниил Тарасов ("Салават Юлаев");
защитники – Артем Волков, Егор Зайцев (оба – московское "Динамо"), Вадим Кудако ("Северсталь"), Игорь Исаев ("Трактор"), Егор Рыков ("Сочи"), Николай Демидов ("Сибирь"), Юрий Козловский ("Адмирал");
нападающие – Андрей Кузьменко, Михаил Мальцев (все – СКА), Кирилл Марченко, Святослав Гребенщиков, Денис Орлович-Грудков (все – "СКА-Нева"), Артем Швец-Роговой ("Витязь"), Никита Михайлов ("Сибирь"), Андрей Алтыбярмакян ("Сочи"), Иван Муранов (московское "Динамо"), Богдан Якимов ("Северсталь"), Игорь Руденков ("Амур"), Иван Игумнов (московское "Динамо").
Тренерский штаб отправится в Санкт-Петербург в следующем составе: главный тренер Олег Браташ, тренеры Игорь Ефимов и Константин Горовиков, тренер вратарей Александр Колобков.
К сборной присоединятся несколько игроков, которые принимают участие в финальной серии МХЛ (счет в серии "Авто" – "Локо" 3-3).
Расписание турнира:
26 апреля (пятница)
16.00 (мск). Сербия – Северо-Запад РФ
19.30. Россия (олимп.) – Норвегия
27 апреля (суббота)
16.00. Норвегия – Северо-Запад РФ
19.30. Россия (олимп.) – Сербия
28 апреля (воскресенье)
16.00. Сербия – Норвегия
19.30. Россия (олимп.) – Северо-Запад РФ
Дополнительная информация
- Салават Юлаев
- Металлург Мг (хоккей)
- Трактор
- СКА СПб
- Сибирь (Хоккей)
- Амур
- Северсталь (Хоккей)
- Витязь (хоккей)
- СКА-Нева
- Адмирал
- Богдан Якимов
- Сочи (хоккей)
- Даниил Тарасов
- Никита Серебряков
- Егор Рыков
- Андрей Кузьменко
- Иван Игумнов
- Святослав Гребенщиков
- Егор Зайцев
- Денис Орлович-Грудков
- Михаил Мальцев
- Артем Волков (Динамо Мн)
- Вадим Кудако
- Игорь Руденков
- Артем Швец-Роговой
- Кирилл Марченко
- Игорь Исаев