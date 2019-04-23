Стала известна заявка олимпийской сборной России на турнир в Санкт-Петербурге

Тренерский штаб олимпийской сборной России (ближайший резерв национальной) определился с заявкой на международный турнир в Санкт-Петербурге, который пройдет с 26 по 28 апреля, информирует официальный сайт ФХР.

Российская сборная проведет три матча: против Сербии, Норвегии и сборной Северо-Западного Федерального округа.

Список вызванных игроков выглядит следующим образом:

вратари – Артем Загидуллин ("Металлург" Мг), Никита Серебряков ("Адмирал"), Даниил Тарасов ("Салават Юлаев");



защитники – Артем Волков, Егор Зайцев (оба – московское "Динамо"), Вадим Кудако ("Северсталь"), Игорь Исаев ("Трактор"), Егор Рыков ("Сочи"), Николай Демидов ("Сибирь"), Юрий Козловский ("Адмирал");



нападающие – Андрей Кузьменко, Михаил Мальцев (все – СКА), Кирилл Марченко, Святослав Гребенщиков, Денис Орлович-Грудков (все – "СКА-Нева"), Артем Швец-Роговой ("Витязь"), Никита Михайлов ("Сибирь"), Андрей Алтыбярмакян ("Сочи"), Иван Муранов (московское "Динамо"), Богдан Якимов ("Северсталь"), Игорь Руденков ("Амур"), Иван Игумнов (московское "Динамо").



Тренерский штаб отправится в Санкт-Петербург в следующем составе: главный тренер Олег Браташ, тренеры Игорь Ефимов и Константин Горовиков, тренер вратарей Александр Колобков.



К сборной присоединятся несколько игроков, которые принимают участие в финальной серии МХЛ (счет в серии "Авто" – "Локо" 3-3).



Расписание турнира:



26 апреля (пятница)

16.00 (мск). Сербия – Северо-Запад РФ

19.30. Россия (олимп.) – Норвегия



27 апреля (суббота)

16.00. Норвегия – Северо-Запад РФ

19.30. Россия (олимп.) – Сербия



28 апреля (воскресенье)

16.00. Сербия – Норвегия

19.30. Россия (олимп.) – Северо-Запад РФ