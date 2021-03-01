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Серьезная травма юного хоккеиста «Пингвинов» не подтвердилась

21:21
Тяжелая травма юного хоккеиста. Фото Instagram
Тяжелая травма юного хоккеиста. Фото Instagram

Семен Жорин, защитник спортивной школы «Пингвины», получивший травму 27 февраля во время матча с командой «Львы ЦХМ» (хоккеисты 2010 года рождения), в настоящее время выписан из больницы. Ему поставлен диагноз ушиб мягких тканей, сообщает сайт хоккейной школы.

«Мы прошли все обследования, не подтвердились переломы и сотрясения, только ушибы мягких тканей», — написал отец спортсмена в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что он получил перелом 7-го и 8-го шейных позвонков и почти сутки пролежал в коме.

Дополнительная информация:

https://www.fso-hockeymoscow.ru/news/?news_id=859

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