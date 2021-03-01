ФХР изучит ситуацию с серьезной травмой юного хоккеиста в матче на Кубок Москвы
Федерация хоккея России (ФХР) 1 марта на официальном сайте выступила с заявлением, что изучит обстоятельства травмы, которую получил юный хоккеист в матче Кубка Москвы среди игроков 2010 года рождения.
«Специалистами федерации будет проведен разбор эпизода со столкновением с использованием всех доступных видеоматериалов и показаний очевидцев. Травмированному игроку была оказана своевременная медицинская помощь. В настоящий момент у ребенка диагностирован компрессионный перелом позвоночника, он находится на стационарном лечении. ФХР желает юному хоккеисту скорейшего выздоровления», — говорится в заявлении.
Инцидент произошел в субботу, 27 февраля, в матче «Пингвины» — «Львы ЦХМ». Хоккеист «Пингвинов» упал после толчка соперника и ударился головой о борт. В воскресенье стало известно, что он получил перелом 7-го и 8-го шейных позвонков и почти сутки пролежал в коме.
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