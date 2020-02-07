Голкипер СКА Александр Самонов сыграет в матче против Швеции на третьем этапе Евротура, который состоится в субботу, 8 февраля, сообщил главный тренер сборной России Алексей Кудашов.

Самонов уже выходил на лед на Шведских играх. В первом матче, в котором Россия уступила Финляндии (0:3), Самонов заменил Тимура Билялова, который пропустил 3 гола за 7 минут. Самонов же в этой игре не пропустил и был признан лучшим игроком в составе российской команды.