Молодежная сборная России обыграла юниорскую команду страны в матче Кубка Будущего

Молодежная сборная России обыграла юниорскую команду страны в товарищеском матче международного турнира Кубок Будущего — 1:0.

Автором единственной заброшенной шайбы стал Станислав Яровой.

В другой встрече молодежная сборная Белоруссии победила команду из Казахстана со счетом 6:2.

В следующем матче юниорская сборная России встретится с молодежной командой Казахстана, а молодежная сборная России сыграет со сверстниками из Белоруссии.

Турнир проходит в Санкт-Петербурге и завершится 16 ноября.