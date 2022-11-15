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15 ноября, 22:11

Молодежная сборная России обыграла юниорскую команду страны в матче Кубка Будущего

Анна Горшкова
Корреспондент
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Молодежная сборная России обыграла юниорскую команду страны в товарищеском матче международного турнира Кубок Будущего — 1:0.

Автором единственной заброшенной шайбы стал Станислав Яровой.

В другой встрече молодежная сборная Белоруссии победила команду из Казахстана со счетом 6:2.

В следующем матче юниорская сборная России встретится с молодежной командой Казахстана, а молодежная сборная России сыграет со сверстниками из Белоруссии.

Турнир проходит в Санкт-Петербурге и завершится 16 ноября.

Молодежная сборная России по хоккею
Сборная Белоруссии по хоккею
Сборная Казахстана по хоккею
Сборная России по хоккею
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