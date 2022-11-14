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Сегодня, 17:49

Трехкратный чемпион мира Терещенко раскритиковал методы работы тренеров в России

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Алексей Терещенко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко резко высказался о методах работы тренеров в России.

«Давайте про детскую школу: у нас нет образования! Самое главное — у нас нет подготовки тренеров. У нас всё говорят про советскую школу. Да какая советская школа?! Ребят, уже весь мир убежал вперед, а мы всё с блинами прыгаем, баллоны таскаем. На дворе 21-й век! Надо развивать хоккей и вообще всё развивать. Не зазорно с Запада приглашать специалистов. Чтобы понимать, как правильно работать», — приводит слова Терещенко Legalbet.

Экс-нападающий сборной России также призвал тренеров учиться у НХЛ.

«Стоит ли нашим тренер ездить на стажировку в НХЛ? Абсолютно! А знаете, что мне говорят? Это стоит денег! Но если я хочу развиваться, то поеду за свой счет. Те же «Детройт» и «Тампа» проводят семинары», — добавил Терещенко.

Терещенко ранее выступал за «Авангард», минское «Динамо», «Ак Барс», «Салават Юлаев» и московское «Динамо».

В составе сборной России форвард трижды становился чемпионом мира (2008, 2009, 2012) и один раз выиграл серебро мирового первенства (2010).

Источник: https://legalbet.ru/news/tereshenko-mi-vsyo-zhivyom-v-sovetskoe-vremya-a-ves-mir/
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