Хоккей
Сборная России
Новости
Суперлига (архив) Высшая лига (архив)
Главная
Хоккей
Россия

Сегодня, 09:52

Двукратный чемпион мира по хоккею Александр Мартынюк умер в возрасте 77 лет

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Советский хоккеист Александр Мартынюк умер в возрасте 77 лет, сообщает пресс-служба «Спартака».

Отмечается, что он скончался после продолжительной болезни.

Мартынюк дважды становился чемпионом мира: в 1971 и 1973 годах. Также он принимал участие в Суперсерии-72, где провел 1 матч.

Мартынюку принадлежит рекорд отечественного хоккея по голам в одном официальном матче. В 1973 году он забросил 8 шайб в игре ЧМ против сборной ФРГ (18:2).

Хоккей
7
5
Читайте также
Кому нельзя пить молоко? Нутрициолог назвала три случая, когда от молочки лучше отказаться
Арбитр Безбородов заработал больше двух миллионов. Карасев не вошел в топ-5. Сколько платят за матч в РПЛ?
Делегацию из Москвы на саммите G20 встретили с обновленной картой России
Захарова заявила о попытке совершения провокации против Лаврова в Камбодже
Байден проинформировал НАТО и G7 о взрыве украинской ракеты ПВО в Польше
Супруг сообщил об исчезновении замгубернатора Херсонской области Губаревой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Молодежная сборная России обыграла юниорскую команду страны в матче Кубка Будущего

Майоров заявил, что Мартынюк прекрасно вписывался в любые сочетания «Спартака»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости