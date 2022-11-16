Двукратный чемпион мира по хоккею Александр Мартынюк умер в возрасте 77 лет

Советский хоккеист Александр Мартынюк умер в возрасте 77 лет, сообщает пресс-служба «Спартака».

Отмечается, что он скончался после продолжительной болезни.

Мартынюк дважды становился чемпионом мира: в 1971 и 1973 годах. Также он принимал участие в Суперсерии-72, где провел 1 матч.

Мартынюку принадлежит рекорд отечественного хоккея по голам в одном официальном матче. В 1973 году он забросил 8 шайб в игре ЧМ против сборной ФРГ (18:2).