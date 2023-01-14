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Ротенберг о Харламове: «Спасибо Валерию Борисовичу за игру, которая до сих пор вдохновляет миллионы людей по всему миру!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА Роман Ротенберг в комментарии для «СЭ» высказался о легендарном советском хоккеисте Валерии Харламове, которому сегодня исполнилось бы 75 лет.

«Сегодня исполнилось бы 75 лет Валерию Харламову — одному из лучших игроков в истории хоккея, человеку, который является олицетворением советского стиля игры с шайбой. Харламов дважды побеждал на Олимпиадах, многократно становился чемпионом мира и Европы, блистал на Суперсериях против сборной Канады и команд НХЛ. Для нашего клуба большая честь, что одну из своих медалей легендарный хоккеист завоевал в форме ленинградских армейцев.
В 1975 году Харламов принял участие в Спартакиаде дружественных армий, которая проходила в Юбилейном. Честь СССР на этом турнире защищала сборная, созданная на основе СКА и игравшая в свитерах ленинградских армейцев, но в ее состав был прикомандирован и Харламов. Наша команда обыграла военных Чехословакии со счетом 3:2, разгромила румын 15:0, победила поляков 7:4 и завоевала золотые медали. А Харламов стал лучшим бомбардиром того турнира. Спасибо Валерию Борисовичу за его игру, которая до сих пор вдохновляет миллионы хоккеистов и болельщиков по всему миру!» — сказал Ротенберг «СЭ».

Валерий Харламов — двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира и 11-кратный чемпион СССР. Он погиб 27 августа 1981 года в возрасте 33 лет в результате ДТП.

Валерий Харламов. «Удар был такой, что сердце оторвалось». Сегодня Харламову могло бы исполниться 75 лет

Хоккей
ХК СКА
Валерий Харламов
Роман Ротенберг
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