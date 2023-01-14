Михайлов о Харламове: «Это великая личность и великий игрок, лучший в своем поколении, он обогнал время»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов в комментарии для «СЭ» высказался о легендарном советском хоккеисте Валерии Харламове, которому сегодня, 14 января исполнилось бы 75 лет.

Михайлов и Харламов играли в одной тройке с Владимиром Петровым в ЦСКА и сборной СССР.

«Это великая личность и великий игрок, лучший в своем поколении, он обогнал время. Доказал своей игрой, что он великий и неповторимый. На льду умел все, и чем сильнее был противник, тем ярче Валерий играл. Как человек он был добродушным, веселым, компанейским, любил семью, уважал друзей. Он обогнал время и показывал это своей игрой», — сказал Михайлов «СЭ».

Валерий Харламов — двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира и 11-кратный чемпион СССР. Он погиб 27 августа 1981 года в возрасте 33 лет в результате ДТП.