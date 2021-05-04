Путин заявил, что Россия проявила себя в качестве законодательницы мод в хоккее

Президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю старта финального этапа Х Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в Сочи заявил, что Россия ярко проявила себя в качестве законодательницы мод в хоккее.

«Россия заслуженно входит в число ведущих хоккейных держав. Мы подарили миру целую плеяду легендарных игроков и тренеров. Их незабываемые победы на Олимпийских играх, чемпионатах мира, крупнейших международных турнирах стали неотъемлемой частью спортивной славы России», — приводит слова Путина сайт Кремля.

Глава государства отметил, что многие выдающиеся хоккеисты 10 лет назад стояли у истоков создания Ночной лиги.

«Благодаря их энтузиазму и искренней любви к хоккею Россия вновь ярко проявила себя как законодательница мод в этом зрелищном, увлекательном виде спорта», — сказал Путин.

В последние годы президент неоднократно играл в матчах Ночной хоккейной лиги. Она была основана 15 декабря 2011 года по инициативе Путина.