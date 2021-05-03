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Тренер детской команды «Торнадо» оценил проведение турнира Sirius Sochi Cup

20:24

В Сочи продолжается детский хоккейный турнир Sirius Sochi Cup, в котором принимают участие 11 команд из Сочи, Краснодара, Симферополя, Ставрополя и Волжского. Тренер команды «Торнадо» Владимир Ковалев, представляющей город Волжский, в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал организацию турнира.

— Очень хороший и интересный турнир, — сказал Владимир Ковалев. — Дети получат от него много полезных навыков и эмоций. Турнир проходит на укороченной площадке, поэтому от детей требуется повышенная концентрация внимания. Сразу проявляются технические навыки, что очень полезно в их возрасте. Своей командой в чем-то доволен, по некоторым моментам есть и негативные стороны. В целом, ребята стараются, видно, что хотят победить. Это огромный плюс. В таком возрасте главное, что ребята получают игровой опыт. Чем больше они сейчас получают практики, тем больше навыков закладывают на будущее.

(Михаил Скрыль)

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