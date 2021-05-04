Участники Sirius Sochi Cup посетили Парк науки и искусства «Сириус»

В Сочи продолжается детский хоккейный турнир Sirius Sochi Cup, в котором принимают участие 11 команд из Сочи, Краснодара, Симферополя, Ставрополя и Волжского. Во вторник, 4 мая, после завершения игрового дня юные хоккеисты — 2012-13 годов рождения — посетили Парк науки и искусства «Сириус».

Научно-просветительная экскурсия включила посещение science-art экспозиции «Полигоны», где детям рассказали о развитии современного искусства и гидропоники, и три лаборатории: «Космические системы», «Прототипирование и 3D-моделирование» и «Умный город».

В разговоре с корреспондентом «СЭ» специалисты «Сириуса» отметили, что экскурсионная программа направлена на мотивирование детей к изучению науки и высоких технологий, получение новых знаний и опыта в естественно-научной, инженерно-технической и творческих сферах.

— В Парке науки и искусства мы рассматриваем взаимосвязь науки, искусства и спорта. Так, в спорте часто используется прототипирование. Развитие IT-технологий также помогает в проведении соревнований и тренировочном процессе. В рамках экскурсии юные хоккеисты увидели, какие еще направления существуют, помимо спорта. Может быть, их что-то заинтересует, и это станет дополнительным стимулом попробовать что-то новое. Возможно, у них появится новое хобби или увлечение, ведь для каждого ребенка очень важно разностороннее развитие, — подчеркнули представители «Сириуса».

(Михаил Скрыль)