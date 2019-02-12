Путин пошутил, что может перейти в профессиональную хоккейную лигу

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Казани в шутку предположил, что после завершения срока президентских полномочий уйдет в профессиональный хоккей.

– Я как бывший хоккеист прошу: помогите, как хоккеист хоккеисту, а я вам всегда шайбу отдам, и вы забьете свой хороший гол, – обратился один из обманутых дольщиков к главе государства с просьбой помочь в разрешении его проблемы.

- Хоккеист я еще тот... Я все-таки занимаюсь сейчас другой работой, - приводит ТАСС слова Путина. - Потом уже, попозже, перейду уже в профессиональную хоккейную лигу, когда у меня будет меньше обязанностей по сегодняшнему месту работу (улыбается).