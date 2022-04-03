Мичков: «Обидно, что не сыграем на юниорском чемпионате мира»

Нападающий системы СКА Матвей Мичков, ставший самым юным дебютантом в сборной России, рассказал, в чем разница между юниорским хоккеем и взрослым.

В ноябре 2021 года на Кубке Карьяла Мичков стал самым юным дебютантом отечественной национальной команды и самым молодым автором гола в ее составе.

«Спасибо руководству, что дали мне возможность сыграть за национальную сборную на Кубке Карьяла, — очень удачно получилось, еще и забил гол. Спасибо всем тренерам, что доверяли мне. Для меня это ценный опыт, и надеюсь, что он обязательно пригодится.

Во взрослом хоккее скорости выше, принятие решения быстрее, ребята отдают сильнее и точнее передачи. В юниорском хоккее не все профессионалы, а тут ближе к КХЛ, и каждый игрок очень хорош", — цитирует Мичкова ТАСС.

Хоккеист также поделился мнением об игре за сборную России на будущих турнирах.

«Обидно, что не сыграем на юниорском чемпионате мира — все-таки 2004 год очень сильный по сборной России, ни одного матча не проиграли с Владимиром Филатовым. По поводу сборной я не говорил и со мной не говорили. Видимо, сейчас рановато об этом думать, я сконцентрирован на этих матчах в МХЛ», — отметил он.