Зыков объяснил, зачем в раздевалке сборной России установлен гонг

Нападающий «России 25» Валентин Зыков в интервью «СЭ» рассказал, зачем в раздевалке команды установлен гонг.

— Расскажите, зачем в раздевалке сборной установили гонг?

— Это отсылка к игре «Что? Где? Когда?».

— Кто использует гонг?

— Мы все. Это маленькая традиция для празднования победы после матча.

— Каждый подходит и бьет?

— Не каждый. Только лучший игрок. Сегодня им стал Исаев.

«Россия 25» одержала победу над сборной Белоруссии в первом матче майского турне (4:0). Второй матч в майском турне сборной «России 25» состоится завтра, 3 мая в Челябинске. Игра пройдет также против сборной Белоруссии, начало — 16.30 мск.