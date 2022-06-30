Александр Семин сыграет в одной команде с Овечкиным в своем прощальном матче

Стали известны составы команд на прощальный матч бывшего нападающего сборной России Александра Семина, сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края.

Семин сыграет в одной команде с бывшим партнером по «Вашингтону» Александром Овечкиным. Также в состав войдут Антон Худобин, Виктор Козлов, Дмитрий Орлов, Алексей Макеев, Максим Галанов, Арсений Грицюк, Сергей Ломанов, Артем Швец-Роговой, Андрей Николишин, Сергей Шипко, Денис Куликов и Марк Герих.

Вторую команду представят Александр Судницин, Андрей Марков, Александр Свитов, Александр Гуськов, Антон Бурдасов, Максим Афиногенов, Павел Дацюк, Данис Зарипов, Александр Суздалев, Денис Казанский, Алексей Попов, Илья Скворцов, Валентин Копылов и Эдуард Майоров.

Матч состоится сегодня, 30 июня, в Красноярске на «Платинум Арене». Начало запланировано на 15.30 (мск).

38-летний Семин — двукратный чемпион мира в составе сборной России. Он выступал за «Трактор», «Ладу», «Вашингтон», «Химик», «Каролину», «Торпедо», «Монреаль», «Сокол», «Витязь» и «Металлург». В составе команды из Магнитогорска Семин выиграл Кубок Гагарина в 2016 году.