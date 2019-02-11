"Нам до Кокорина и Мамаева далеко". Отец 10-летнего хоккеиста рассказал, как будет улаживать конфликт со стрельбой

Отец игрока "Дмитрова" Михаил Кузнецов в интервью "СЭ" рассказал о конфликте, случившемся на матче детских команд в Москве. Во время инцидента он выстрелил в лицо отцу другого ребенка.

– По данным "СЭ", потерпевший покинул больницу. Вам что-то известно?

– В полиции мне сказали, что у него никаких серьезных повреждений нет, потому и была применена статья "Хулиганство".

– Что будет дальше?

– Все в правовом порядке, установленным законом.

– "Хулиганство" – одна из статей в деле Александра Кокорина и Павла Мамаева.

– Это Кокорин и Мамаев. Нам до них далеко. В отличие от них я был абсолютно трезв, полиция это зафиксировала. Конфликт будем улаживать мирно. (Евгений

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