Молодежная сборная России назвала состав для подготовки к турниру четырех наций

В Новогорске стартовал учебно-тренировочный сбор молодежной сборной России перед турниром четырех наций (23-25 августа, Пермь). В список кандидатов на участие в турнире вошли 28 игроков.

Вратари: Даниил Исаев («Локомотив»), Амир Мифтахов («Ак Барс»), Глеб Носов («Металлург» Мг).

Защитники: Глеб Бабинцев («Металлург» Мг), Даниил Валитов («Автомобилист»), Данила Галенюк (СКА), Кирилл Голощапов (ЦСКА), Богдан Жиляков («Трактор»), Даниил Журавлев («Ак Барс»), Антон Малышев, Даниил Мисюль (оба — «Локомотив»), Даниил Пыленков («Витязь»), Александр Романов (ЦСКА).

Нападающие: Родион Амиров («Салават Юлаев»), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Павел Дорофеев («Металлург» Мг), Григорий Денисенко («Локомотив»), Лев Комиссаров, Никита Ртищев, Максим Соркин (все — ЦСКА), Семен Кизимов («Лада»), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин, Данил Савунов (все — СКА), Владислав Михайлов («Динамо» М), Павел Ротенберг («Динамо» СПб), Егор Степанов («Трактор»).

Сбор в УТЦ «Новогорск» продлится по 22 августа, когда окончательный состав сборной отправится в Пермь.

Этап Турнира четырех наций впервые пройдет в Перми, на льду УДС «Молот», с 23 по 25 августа. Помимо сборной России, в соревновании принимают участие молодежные сборные Финляндии, Чехии и Швеции.

Расписание матчей сборной России U20:

23 августа, 16.00 Россия — Чехия

24 августа, 16.00 Швеция — Россия

25 августа, 14.00 Россия — Финляндия

Время начала матчей указано московское.