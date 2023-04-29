Капитан сборной «России 25» Хуснутдинов поделился ожиданиями от старта майского турне

Нападающий и капитан сборной «России 25» Марат Хуснутдинов поделился ожиданиями от старта майского турне команды.

— Со всеми старшими ребятами хорошо общаюсь, у нас хорошая коммуникация, — сказал Хуснутдинов. — Они подскажут что да как, я подскажу со своим молодым взглядом, а они — с позиции опыта. У нас хорошая команда.

— Сколько сил осталось? Вы много играли в СКА, дошли до финала конференции в плей-офф.

— Для сборной всегда есть силы, мы защищаем цвета нашей страны, так что не важно, кто сколько матчей сыграл, тренеры по физподготовке помогут восстановиться.

— Поддержали Матвея Мичкова?

— Конечно. Ребята все понимают. Поддержали, как могли.

— Насколько интенсивные тренировки? Удалось ли познакомиться с кем-то из ребят?

— Мы с ними не первый раз видимся. Играем каждый сезон друг против друга. Знакомы со всеми. Сейчас потренировались, подготовили систему, с ребятами поговорили. У нас много свободного времени, чтобы наладить коммуникацию вне льда.

— Много игроков СКА в команде. В этом смысле попривычнее играть, потому что знакомы с большинством партнеров?

— Конечно, много игроков СКА. Еще они знают многих ребят из других клубов, так что особо нет незнакомых лиц. Все друг друга знают, это только в плюс пойдет.

— Вас в клубе, а теперь и в сборной называют Д'Артаньяном. Кто тогда в команде у вас Атос, Портос и Арамис?

— Думаю, на Д'Артаньяна я меньше всего похож.

— Нет, у вас есть что-то общее.

— Атос, Портос — не знаю.

— Все говорят о кино. Какой вы фильм смотрели в рамках подготовки к турниру?

— Думаю, это внутри команды. Секрет, потому что это один из моментов подготовки.