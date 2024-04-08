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Сегодня, 09:08

РУСАДА не включило ни одного хоккеиста в новые пулы допинг-тестирования

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) приняло решение не включать хоккеистов в новые пулы допинг-тестирования, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы агентства.

В пулы допинг-тестирования включены 1580 спортсменов. Среди атлетов нет ни одного представителя хоккея с шайбой.

Перед сезоном-2023/24 в список вошли вратарь Илья Ежов, Валерия Меркушева из женской команды «Торпедо», Дмитрий Воронков («Коламбус»), Эмиль Галимов (СКА), Григорий Дронов («Трактор»), Павел Карнаухов (ЦСКА), Виктор Комаров («Динамо-Алтай»), Виталий Пестерев («Алмаз»), Глеб Петров (АКМ), Александр Радулов («Ак Барс»), Илья Роговский («Локо»), Раян Хузиханов («Ирбис») и Тихон Шакалов (молодежные хоккейные клубы «Спартак» и «Амурские тигры»).

Источник: ТАСС
Хоккей
РУСАДА
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