Игорь Ларионов: «Пока не хочу бросаться громкими лозунгами»

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов, который был назначен советником главы штаба сборной России Романа Ротенберга, в интервью «СЭ» рассказал, чем будет заниматься на новой должности.

— Пока не хочу бросаться громкими лозунгами и обещаниями. Сначала нужно ознакомиться с процессами и вообще со структурой сборных команд и молодежью. За пару месяцев просмотреть весь пул наших талантливых игроков, чтобы никого не пропустить. Этим мы будем заниматься вместе с тренерским штабом, но для начала я хочу посмотреть всех сам, прежде чем получу рекомендации от скаутов.

— Вы будете также помогать молодежной сборной. Почему наши команды никак не выиграют золото МЧМ после Баффало, хотя практически всегда попадают в тройку?

— В федерацию я захожу со свежим взглядом. Хочу понять, почему мы уступаем финнам, шведам, американцам и канадцам. Почему-то мы все время играем вторым номером. В последние несколько лет полагаемся на суперигру вратаря, мастерство одного-двух хоккеистов, которые способны забить в одиночку.

Хочется понять, как вернуть хоккей, в котором будем доминировать мы, а не соперники. Для этого нужно разобраться в концепте построения командной игры и использовать все доступные резервы по составу. Я передам Валерию Брагину и его штабу свои рекомендации, чтобы мы были не просто среди претендентов, а главными фаворитами на золото. Наша уверенность игры должна подкрепляться лучшими кадрами по обе стороны океана. Не только теми, кто крутится в системе сборных два-три года, а кто сильнее прямо сейчас.

Полностью интервью Игоря Ларионова — здесь.