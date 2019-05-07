В рамках проекта "Хоккей России исполняет мечты" Федерация хоккея России исполнила мечту коллекционера из Румынии - Мелинды Балазс, сообщает официальный сайт организации. Она получила в подарок значок ФХР.

Почти 20 лет Балазс вместе со своим мужем собирает значки. Сегодня ее коллекция насчитывает более 25 000 спортивных значков различных клубов, федераций и турниров. Она мечтала получить в свою коллекцию значок Федерации хоккея России.

- Отец моего мужа начал собирать значки еще в 17 лет, позже к этому хобби присоединился и мой будущий супруг. Сейчас мы вместе с ним коллекционируем значки. Надеемся, что в будущем наши дети продолжат семейное хобби, - сказала коллекционер. - Нам очень хотелось получить в свою коллекцию значок Федерации хоккея России. Спасибо ФХР за помощь в его получении и пополнении коллекции.