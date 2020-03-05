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Новости   //    Хоккей   //    Россия

ФХР опубликовала гид по безопасной покупке билетов

14:03

Федерация хоккея России опубликовала на официальном сайте памятку для болельщиков, желающих приобрести билеты на матчи сборной России в рамках Еврочелленджа и Еврохоккейтура.

9 и 11 апреля россияне сыграют в Мытищах против сборной Франции, 22 и 26 апреля — в Сочи против сборной Латвии. 30 апреля в Ярославле состоится вынесенный матч Чешских хоккейных игр между Россией и Швецией.

— Итак, мама достала из шкафа ваш счастливый хоккейный свитер, в котором вы всегда поддерживаете сборную, а вы освежили в памяти актуальные хоккейные заряды и готовы идти на стадион, — отмечено на сайте ФХР. — Дело за малым: нужно купить билет. Как это сделать, чтобы не получилось «как в прошлый раз»? Рассказываем.

Мошенники внимательно следят за спортивными событиями, иногда они даже создают специальные сайты-фальшивки, которые трудно отличить от сайтов официальных продавцов и организаторов. В названиях таких сайтов злоумышленники меняют или добавляют буквы, цифры или расширение, чтобы получилось похоже на правду.

Дополнительная информация:

https://fhr.ru/news/item/71613/

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