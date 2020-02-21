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Федерация хоккея Москвы работает в штатном режиме, несмотря на задержание ее президента

22:33

Федерация хоккея Москвы (ФХМ) продолжает работу в обычном режиме, несмотря на задержание ее президента Сергея Менделеева, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерации.

Менделеев, обвиняемый в преднамеренном банкротстве Инвестбанка с суммой ущерба порядка трех миллиардов рублей, был задержан в пятницу.

— Пока без комментариев. ФХМ работает в штатном режиме, — отмечается в сообщении.

Менделеев возглавляет Федерацию хоккея Москвы с августа 2011 года. С 2009 по 2011 год он был председателем правления московского хоккейного клуба «Спартак», после этого он входил в совет директоров клуба.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7818025

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