Легендарный спортивный врач Василий Авраменко, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о встречах с Валерием Харламовым.

— Харламова вы лечили?

— Нет, поскольку тогда еще работал с легкоатлетами, а не хоккеистами. Но пару раз пересекались при занятных обстоятельствах. Вот парадокс! Харламов — невероятно мужественный. На льду вообще никого не боялся. Когда лицо разбивали, доктор Силин прямо в раздевалке зашивал. Без всякого наркоза, наживую. Валера терпел. Но если у него зубы болели — караул!

— Бормашина вызывала ужас?

— Не то слово! Силин приводил его в армейском диспансере к стоматологу — и сразу ко мне: «Пойдем, успокоим Валерку, не может в кресле сидеть». И мы держали Харламова за руки, отвлекали разговорами, пока ему ставили пломбу.