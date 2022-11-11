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11 ноября, 08:00

Доктор Авраменко — о Харламове: «На льду вообще никого не боялся. А бормашина вызывала ужас»

Доктор Авраменко рассказал, как Валерий Харламов боялся стоматологов
Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
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Александр Львов и Валерий Харламов (справа).
Фото Фото из архива Александра Львова

Легендарный спортивный врач Василий Авраменко, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о встречах с Валерием Харламовым.

— Харламова вы лечили?

— Нет, поскольку тогда еще работал с легкоатлетами, а не хоккеистами. Но пару раз пересекались при занятных обстоятельствах. Вот парадокс! Харламов — невероятно мужественный. На льду вообще никого не боялся. Когда лицо разбивали, доктор Силин прямо в раздевалке зашивал. Без всякого наркоза, наживую. Валера терпел. Но если у него зубы болели — караул!

— Бормашина вызывала ужас?

— Не то слово! Силин приводил его в армейском диспансере к стоматологу — и сразу ко мне: «Пойдем, успокоим Валерку, не может в кресле сидеть». И мы держали Харламова за руки, отвлекали разговорами, пока ему ставили пломбу.

Татьяна Лебедева, Василий Авраменко, Анна Чичерова. Василий Авраменко: «Приводил спортсменов в морг. Протягивал скальпель: «Режь!»

Сборная СССР по хоккею
Валерий Харламов
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