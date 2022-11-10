ФХР не станет заключать длительные контракты с тренерами сборной России на Кубок Первого канала

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал ситуацию с тренерским штабом сборной России на Кубок Первого канала.

«Кто будет входить — вопрос к Жамнову. Он должен до 1 декабря предоставить состав и игроков. Длительного контракта не будет, там же команда сыграет несколько игр и всего один турнир в сезоне», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Кубок Первого канала пройдет в Москве с 12 по 18 декабря. Помимо сборной России, на турнире сыграют Белоруссия, Казахстан и команда России среди игроков до 25 лет.