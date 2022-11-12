Сушинский высказался о конфликте Фетисова и Третьяка

Экс-президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал конфликт Владислава Третьяка и Вячеслава Фетисова.

Напомним, что президент ФХР сравнил методы Романа Ротенберга с методами великих советских тренеров — Анатолия Тарасова и Виктора Тихонова. Фетисов за это раскритиковал Третьяка.

«Сразу скажу, в моей практике не было, чтобы тренер не был бывшим хоккеистом. Но, на мой взгляд, важнее не то, где играл человек и чего добился, а какие у него успехи на тренерском поприще. Возьмите, к примеру, Боба Хартли, ведь у него не было больших достижений в качестве хоккеиста, играл в низших лигах. Но зато из него получился хороший тренер.

Есть обратные ситуации, типа Уэйна Гретцки, когда у великого игрока не получилось стать тренером. Но все это индивидуально», — приводит слова Сушинского Betonmobile.ru.