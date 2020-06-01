Супруга великого советского форварда, члена легендарной первой пятерки 1980-х годов Владимира Крутова Нина Крутова в интервью «СЭ» рассказала о методике тренера Виктора Тихонова.

— Тихонов, конечно, во многом перебирал, но он был фанат хоккея. Для него, кроме этой игры, ничего в этой жизни не существовало. Ни мы, ни дети, ни то, что у ребят должна быть какая-то личная, семейная жизнь. Только победа любой ценой. Так нельзя!

Володя — неконфликтный человек, и скандалов с Тихоновым у него никогда не было. Но как же это было тяжело! Алешка у нас родился 1 февраля 84-го. А сборная улетала на Олимпиаду в Сараево 4-го. Трудные роды, кесарево, сын родился крупный, четыре сто... Вовка подходит: «Виктор Васильевич, можно мне к жене съездить?» — «А чем ты ей поможешь?» Так и не отпустил.

Это был его дежурный ответ. Когда кто-то из ребят по любому поводу подходил — он звучал всегда. А мне надо было только взглянуть на Володю, на родного человека. Мне не нужно было больше ничем помогать. Дай ему свою машину, которая у тебя все равно стоит без дела, скажи: «Возьми, Вова, мою машину с шофером, езжайте в роддом, туда-обратно. Чтобы через три часа был!» Он же из-за такого отношения потом за него вдвойне умирать на льду будет. Хотя он и так умирал... (Игорь Рабинер)